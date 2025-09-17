Zahl der Autos mit zerstochenen Reifen in Bremen steigt

In Bremen wurden die Reifen von mehr als 200 Autos zerstochen. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Innerhalb von zwei Nächten haben Unbekannte in Bremen die Reifen von mehr als 200 Autos zerstochen. Wie die Polizei mitteilte, waren verschiedene Fahrzeuge von klein bis groß in verschiedenen Stadtteilen betroffen. «Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren», sagte ein Sprecher. «Wir werten Videomaterial aus», berichtete er.

Die Polizei ermittelt demnach in verschiedene Richtungen. Verdächtige gibt es noch nicht. «Die Spuren müssen ausgewertet werden», so der Sprecher. In den kommenden Nächten wollen die Beamten gezielt Streife fahren.