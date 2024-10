Zahl der Arbeitslosen verändert sich kaum

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen hat sich jüngst kaum verändert. Sina Schuldt/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen hat sich im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Im Oktober waren 261.408 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Das waren 233 Arbeitslose mehr (0,1 Prozent) als im September. Die Arbeitslosenquote lag weiter bei 5,8 Prozent. Im Vergleich zum Oktober vor einem Jahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 11.714 (4,7 Prozent). Die schwache Konjunktur drücke auf die Stimmung am Arbeitsmarkt, hieß es. Auf dem Ausbildungsmarkt gibt es trotz der teilweise schwierigen Wirtschaftslage zahlreiche freie Stellen. Bis Ende September waren 4.589 Ausbildungsplätze unbesetzt.