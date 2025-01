Die Zahl der Arbeitslosen ist in Schleswig-Holstein gestiegen. Axel Heimken/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Dezember im Vergleich zum November um 1.729 auf 94.285 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei im Monatsvergleich um 0,1 Punkte auf 5,8 Prozent gewachsen, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 5,6 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. Dezember vorlag.