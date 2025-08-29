Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist gestiegen

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im August im Vergleich zum Juli um rund 2.300 auf etwa 96.800 gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent gewachsen, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mit. Vor einem Jahr lag die Quote auch bei 5,9 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. August vorlag.

«Die Sommerflaute auf dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein setzt sich im August fort», sagte der Chef der Regionaldirektion Nord, Markus Biercher. Betriebe stellten üblicherweise erst nach den Ferien neues Personal ein.