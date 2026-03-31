Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein fällt im März

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im März im Vergleich zum Februar um rund 800 auf etwa 98.400 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel 0,2 Prozentpunkte auf 6 Prozent, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,1 Prozent. Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Daten zurück, die bis zum 12. März vorlagen.

Leiter der Direktion: Stärkerer Rückgang als im Vorjahr

Der Leiter der Regionaldirektion Nord, Markus Biercher, sagte laut Mitteilung: «Die einsetzende Frühjahrsbelebung hat für einen Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat Februar gesorgt.» Der Rückgang der Arbeitslosigkeit falle stärker aus als im Vorjahr. «Alle Alters- und Personengruppen konnten hiervon profitieren.»

Der Begriff «Frühjahrsbelebung» bezeichnet den Effekt, dass Arbeitslosigkeit saisonal abnimmt, weil mit dem Ende der Wintermonate in manchen Branchen wieder mehr gearbeitet wird als zuvor. Das betrifft etwa den Bau, die Gastronomie und die Landwirtschaft.