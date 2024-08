Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen leicht gesunken

Im August ist die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen minimal gesunken. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im August im Vergleich zum Juli um 2.939 auf 267.316 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote blieb wie im Vormonat auf dem Stand von 6,0 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Vor einem Jahr lag die Quote bei 5,9 Prozent. «Die anhaltende konjunkturelle Flaute macht sich auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar», sagt Johannes Pfeiffer, Landeschef der Arbeitsagentur. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. August vorlag.