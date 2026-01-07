Zahl der Arbeitslosen in Hamburg leicht gefallen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat minimal um 207 auf 92.581 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote bleibe damit bei 8,2 Prozent, teilte die Agentur für Arbeit Hamburg mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 7,9 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. Dezember vorlag.

«Trotz der weiterhin höheren Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich zeigt die Entwicklung der vergangenen Monate eine gute und leicht entlastende Entwicklung», erklärte der Chef der Hamburger Agentur für Arbeit, Sönke Fock. Der Arbeitslosigkeit sei den vierten Monat in Folge gesunken und weise den niedrigsten Stand des Jahres auf.