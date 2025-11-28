Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist weiter gefallen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im November im Vergleich zum Oktober um 1.121 auf 92.788 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent gefallen, teilte die Agentur für Arbeit Hamburg mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 8 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. November vorlag.

«Trotz der weiterhin höheren Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich zeigt die Entwicklung der vergangenen Monate eine durchaus positive Entwicklung», sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur, Sönke Fock, laut Mitteilung. Der Arbeitslosigkeit sei den dritten Monat in Folge gesunken und weise den niedrigsten Stand des Jahres auf.