Zahl der Arbeitslosen in Hamburg fällt im März leicht

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im März leicht gesunken. Sie ging gemessen am Februar um 890 auf 95.447 zurück, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote liege unverändert zum Vormonat bei 8,5 Prozent. Vor einem Jahr betrug die Quote allerdings noch 8,3 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Daten zurück, die bis zum 12. März vorlagen.

«Der Hamburger Arbeitsmarkt zeigt sich trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den hohen Energiepreisen und den geopolitischen Konflikten weiterhin stabil», sagte der Leiter der Agentur, Sönke Fock, laut einer Mitteilung.