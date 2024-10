Zahl der Arbeitslosen in Hamburg erneut gesunken

Zahl der Arbeitslosen sinkt in Hamburg erneut. Rolf Vennenbernd/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Oktober im Vergleich zum September erneut leicht um 526 auf 89.479 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 8 Prozent zurückgegangen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hamburg mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 7,6 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Oktober vorlag.

Die aktuellen Zahlen zeigten, dass sich die Herbstbelebung in der Hansestadt fortsetze, erklärte der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock. «Vor dem Hintergrund der schwachen Gesamtwirtschaft zeigt sich der Hamburger Arbeitsmarkt recht konstant.» Im zweiten Monat in Folge gehe die Arbeitslosigkeit zurück, während die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung steige.