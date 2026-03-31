Zahl der Arbeitslosen in Bremen sinkt im März leicht

Die Arbeitsagentur zählt etwas weniger viele Arbeitslose wie vor einem Monat. (Archivbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Die Arbeitslosigkeit ist im Land Bremen im März leicht gesunken. Die Zahl der Arbeitslosen lag bei 42.929 Menschen, das waren 621 weniger als im Februar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Punkte auf 11,4 Prozent zurück.

Im Vergleich zum März 2025 sank die Zahl der Arbeitslosen in dem kleinsten Bundesland ebenfalls – um 659 Menschen. Die Quote lag vor einem Jahr noch bei 11,7 Prozent. Die Agentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. März vorlag.