Zahl der Arbeitslosen in Bremen ist im Mai gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Bremen ist leicht gesunden – bleibt aber weiter hoch. (Archivbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Im Bundesland Bremen ist die Arbeitslosigkeit im Mai 2026 wie saisonal üblich gesunken. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren 42.454 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 1,4 Prozent weniger als im April und 1,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 11,2 Prozent. Vor einem Jahr betrug der Wert 11,5 Prozent. Bremen hat damit weiter eine hohe Arbeitslosigkeit – im Nachbarland Niedersachsen lag die Quote im Mai bei 6 Prozent.

Die Agentur verwies darauf, dass viele Unternehmen wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten und des technologischen Wandels Stellen abbauen. Im Dienstleistungsbereich werden demnach aber qualifizierte Arbeitskräfte gesucht. Dort wachse die Zahl der Stellen.