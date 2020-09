Zahl der Arbeitslosen für September wird vorgestellt

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit. Foto: Jens Kalaene/ZB/dpa/Symbolbild/Archiv

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) stellt heute die aktuellen Arbeitslosenzahlen für Niedersachsen und Bremen im September vor.

Im August waren nach Angaben der Agentur 276 410 Menschen ohne Job. Im Vergleich zum Juli hatte es einen Anstieg von 2,5 Prozent gegeben. Zum August 2019 war die Zahl der Arbeitslosen 2020 drastisch um 23,4 Prozent gestiegen.

Die Suche nach Arbeitskräften in Niedersachsen sei im September stabil geblieben, so die Arbeitsagentur. In Bremen sei der Bedarf an Personal leicht gestiegen.