Zah1de und Mark Forster sprechen auf OMR-Messe in Hamburg

Mark Forster will unter anderem über seinen Karriereweg und die Bedeutung von Social Media sprechen. (Archivbild) Frank Hammerschmidt/dpa

Hamburg (dpa) –

Internationale Stars und nationale Größen: Unter anderem Sänger Mark Forster (43, «Übermorgen», «Aur revoir») sowie Rapperin und Tiktok-Star Zah1de (15, «Mona Lisa Motion») werden auf der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg zu Gast sein. Die beiden Künstler wollen auf den Bühnen in den Messehallen unter anderem über ihren Karriereweg und die Bedeutung von Social Media dabei sprechen, wie die Messemacher in Hamburg mitteilten.

Damit wird die Liste der bekannten Namen auf der OMR immer länger. Darauf stehen bereits Supermodel und Model-Mama Heidi Klum (52, «Germany’s Next Topmodel»), der deutsche Blockbuster-Regisseur Roland Emmerich (70, «Independence Day») und American-Football-Legende Tom Brady (48).

Das OMR-Festival versteht sich als Businessmesse für Macher und Entscheider, die das digitale Marketing für sich nutzen und darin noch besser werden wollen. Sie gilt in der Hinsicht als eine der größten Digitalmessen Europas. Erwartet werden laut OMR rund 67.000 Besucherinnen und Besucher sowie etwa 1.000 Ausstellende.