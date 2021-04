Zaccardo: «Magath war wie ein eiserner Feldwebel»

Der ehemalige Wolfsburger Cristian Zaccardo zur 10 jährigen Meisterschaftsfeier des VfL Wolfsburg. Foto: Peter Steffen/dpa

Wolfsburg (dpa) – Italiens Fußball-Weltmeister Cristian Zaccardo hat sich in der Rückschau sehr positiv über seine Zeit beim VfL Wolfsburg geäußert. «Ich habe Felix Magath viel zu verdanken. Allerdings habe ich ihn erst viel später verstanden», sagte der 39-Jährige in einem Interview des Daten-Dienstleisters «Stats Perform News». «Es ist wahr: Er ist der Chef, unter dem du höllisch leidest. Wir mussten hart arbeiten, aber der Erfolg hat ihm Recht gegeben. Wir wurden mit ihm deutscher Meister vor den Bayern mit Luca Toni.»

Zaccardo kam als Weltmeister von 2006 in die Fußball-Bundesliga und gewann dort in seiner einzigen Saison mit den «Wölfen» die deutsche Meisterschaft 2009. Später spielte der Verteidiger noch für den FC Parma und den AC Mailand. «Ich hatte vielleicht zwei bis drei Mal Krämpfe in meiner Karriere während eines Spiels. Bei Magath hatte ich sogar im Training Krämpfe und habe für zwei bis drei Minuten Sternchen gesehen», sagte der 17-malige italienische Nationalspieler. «Magath war wie ein eiserner Feldwebel. Er hat uns charakterlich geprägt. Erst hatten wir Probleme, aber in der zweiten Saisonhälfte gewannen wir zehn Spiele am Stück. Die harte Arbeit unter ihm hat sich ausgezahlt und uns dazu verholfen, am Ende Meister zu werden.»

Die aktuelle Entwicklung der Wolfsburger verfolgt Zaccardo ebenfalls mit großer Anerkennung. «Ich freue mich sehr, auch für meinen ehemaligen Mitspieler Marcel Schäfer», sagte der Weltmeister. «Sie haben eine sehr gute Scouting-Abteilung und tätigen kluge Transfers. Außerdem planen sie schon jetzt, was in der Zukunft passiert. Ich freue mich und hoffe, dass sie nächstes Jahr in der Champions League spielen. Sie haben es sich verdient.»

© dpa-infocom, dpa:210409-99-139901/2

Homepage des VfL Wolfsburg

Karrieredaten von Cristian Zaccardo