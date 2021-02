Yunus Malli wechselt von Wolfsburg zu Trabzonspor

Wolfsburgs Yunus Malli spielt den Ball. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg (dpa) – Yunus Malli wechselt vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg mit sofortiger Wirkung zum türkischen Pokalsieger Trabzonspor. Das teilte der Club aus Niedersachsen am Sonntag im Anschluss an den 3:0-Erfolg gegen den SC Freiburg mit. Der 28-jährige türkische Nationalspieler war im Januar 2017 vom 1. FSV Mainz 05 nach Wolfsburg gekommen und in der Rückrunde der vorigen Saison an den 1. Union Berlin ausgeliehen gewesen. Bei Trabzonspor, aktuell Tabellenfünfter der Süper Lig, bekommt Malli einen Vertrag bis 2023.

