Yona Kim inszeniert «Turandot» als Emanzipations-Geschichte

Hamburg (dpa) –

Giacomo Puccini hat seine letzte Oper «Turandot» nicht mehr fertigstellen können, er starb während der Arbeit am dritten Akt. In der Inszenierung von Yona Kim, die am Sonntag an der Staatsoper Hamburg Premiere hatte, bildet sein Tod eine erschütternde Zäsur: An der Stelle, wo Puccinis Komposition endet, steht alles still, zu sehen ist die bühnenbreite Fotoprojektion einer Schwarz-Weiß-Aufnahme des Komponisten auf dem Totenbett. Dann erklingt der Schluss, den Franco Alfano dazukomponiert hat.

Warum lässt Turandot jeden Brautwerber, der ihre Rätsel nicht lösen kann, hinrichten? Die chinesische Prinzessin selbst erzählt von ihrer Ahnfrau Lo-u-ling, die vor Tausenden von Jahren von den Tataren vergewaltigt und getötet wurde. Diese Beziehung über die Generationen hinweg stellt die Regisseurin ins Zentrum ihrer Sicht auf die Hauptfigur und nimmt dafür einige entschiedene, aber schlüssige Umdeutungen des Librettos vor. Turandot ist bei Kim keine kaltherzige Schlächterin, sondern eine Frau, die sich emanzipiert.

Anna Smirnowa singt die kräftezehrende Titelpartie mit hochdramatischem, recht scharfem Sopran. Die ergreifendsten Momente gehören der Sopranistin Guanqun Yu als Liù, die ihr rundes, volles Timbre so verströmt wie das unglückliche Mädchen seine Liebe zum Prinzen Calaf. Der Tenor Gregory Kunde verkörpert den Mann, der Turandots Rätsel löst und ihr dann selbst eines stellt, mit stimmlicher Verve. Für das berühmte «Nessun dorma» bekommt er vom Premierenpublikum anhaltenden Szenenapplaus.

Das Philharmonische Staatsorchester mit Giacomo Sagripanti am Pult lässt Puccinis vielgestaltige Partitur als Kaleidoskop an Klangnuancen und Stimmungen erklingen.