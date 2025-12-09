Yilmaz will Kiel grüner und fahrradfreundlicher machen

Kiel (dpa/lno) –

Kiels künftiger Oberbürgermeister Samet Yilmaz will der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt frischen Schwung verleihen. «Aufbruch wird es geben, weil wir eine Stadt sind, die richtig viel Potenzial hat», sagt der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Gerade eine Stadt wie Kiel mit mehreren Hochschulen müsse attraktiv für junge Menschen sein.

«Ich will die besten Köpfe hier in Kiel behalten», betont der 44-Jährige. Um dies zu erreichen, bräuchten sie einen Arbeitsplatz, bezahlbaren Wohnraum, gute Mobilitätsangebote und eine hohe Lebensqualität.

Gerade bei der Mobilität sei die Stadt zwar bereits auf einem «guten Kurs», sagt Yilmaz. Aufgrund der kurzen Wege könne viel mit Fahrradwegen erreicht werden. «Das bedeutet aber nicht, dass wir alle anderen Mobilitätspunkte vernachlässigen sollten.»

Busse und Stadtbahn

Im Fokus stehen für den ersten Grünen-Oberbürgermeister in Kiel sichere Fuß- und Radwege, eine bessere Parkraumnutzung und ein reibungsloses Zusammenspiel von Bus und Bahn. Yilmaz will eine sinnvolle Taktung der Busse, abgestimmt auf eine künftige Stadtbahn. Insgesamt werden die Kosten für das 35,8 Kilometer lange Kernnetz einer Stadtbahn auf über eine Milliarde Euro geschätzt.

Für die Inbetriebnahmestufe der Stadtbahn werde mit Kosten von 272 Millionen Euro für die Stadt gerechnet. Für die weiteren Ausbaustufen liegen noch keine Zahlen vor. Allerdings ist es laut Yilmaz ein Zukunftsprojekt, welches einen Mehrwert bieten wird, da es die Stadt weiter voranbringen, rund 700 Menschen von A nach B bringen und Kohlenstoffdioxid einsparen könne. Vor der Wahl zum Oberbürgermeister sprach er sich für einen Bürgerentscheid zur Stadtbahn aus.

2018 beschloss die Kieler Ratsversammlung den Bau einer Stadtbahn. Im Dezember 2024 unterzeichneten Land und Kommune eine Absichtserklärung, in der das Land finanzielle Hilfe zusagte. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) kündigte damals an, dass eine erste Linie 2034 in Betrieb gehen solle. Das vollständige Bahnnetz solle spätestens 2040 fertig sein – dann will Schleswig-Holstein klimaneutral sein.

Yilmaz kann sich autofreie Innenstadt vorstellen

Zugleich will Yilmaz klären, warum die Fähren, die Kieler Stadtteile an beiden Ufern der Förde miteinander verbinden, sonntags nicht fahren oder nach 20 Uhr das West- und Ostufer nicht mehr verbinden. «Das sind Mobilitätspunkte, die müssen mitberücksichtigt werden, wenn wir in Zukunft in der Stadt Kiel Teilhabe dem Menschen geben wollen», sagt Yilmaz.

Gleichzeitig gebe es Probleme mit Wohnwagen, Anhängern und anderen Fahrzeugen, die in der Stadt Platz blockieren. Yilmaz betont: «Die Städte sind für die Menschen da und nicht für Fahrzeuge, die irgendwo in der Ecke stehen.»

So könne er sich zwar eine autofreie Innenstadt vorstellen – dabei dürfe man den Menschen aber keine Angst machen. Stattdessen müsse man unter anderem die Aufenthaltsqualität in der Stadt verbessern, etwa durch mehr Grün. Nur Veränderungen, die die Menschen begeistern, brächten sie dazu, umzusteigen. Yilmaz forderte: «Erst das Angebot schaffen, bevor wir den Menschen etwas wegnehmen.»

Yilmaz in Stichwahl zu Oberbürgermeister gewählt

Yilmaz gewann am vergangenen Sonntag die Stichwahl gegen den parteilosen Gerrit Derkowski, den CDU, FDP und SSW unterstützten. Der Grünen-Politiker holte laut Angaben der Stadt Kiel 54,1 Prozent der Stimmen.

Yilmaz wird der erste Grüne, der Oberbürgermeister der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt wird. Die Amtsübergabe erfolgt Ende April 2026.