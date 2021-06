Yannik Jaeschke verlängert beim TSV Havelse um ein Jahr

Havelse (dpa/lni) – Yannik Jaeschke bleibt dem Fußball-Drittligisten TSV Havelse erhalten. Der 27 Jahre alte Stürmer hat seine am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Aufsteiger um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert, wie der Verein am Dienstag mitteilte. In der abgelaufenen Saison war Jaeschke der beste Torjäger der Rot-Weißen und erzielte in zwölf Pflichtspielen sechs Tore. Der gebürtige Nienburger geht in seine fünfte Saison beim TSV.

«Die Vorfreude ist groß auf die 3. Liga», sagte Yannick Jaeschke. Und fügte hinzu: «Wir werden alles reinhauen, um erfolgreich zu sein. Und ich freue mich, schnellstmöglich wieder vor unseren Zuschauern spielen zu dürfen.»

© dpa-infocom, dpa:210629-99-189975/2

Mitteilung TSV Havelse