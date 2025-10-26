Yacht und Lagerhalle in Reinfeld brennen

Reinfeld (dpa/lno) –

In einem Industriegebiet in Reinfeld (Kreis Stormarn) sind eine Yacht und eine große Lagerhalle in Brand geraten. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen am Samstagnachmittag zunächst auf der Yacht in der Feldstraße ausgebrochen und anschließend auf die Halle übergegangen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Feldstraße blieb vom Kreisel Holländerkoppel bis zur Nordstormarnstraße gesperrt, auch die Bundesstraße 75 war im Kreuzungsbereich zeitweise komplett dicht. Die Brandursache ist noch unklar.

Zunächst waren rund 40 Einsatzkräfte vor Ort, später unterstützten weitere Feuerwehren. Die Halle stand zeitweise in Flammen. Der Einsatz dauerte bis in den Abend und wurde gegen 20.30 Uhr beendet. Der Umfang des Sachschadens konnte bisher nicht ermittelt werden.