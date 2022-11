X-Mass-Run in Hamburg: In Kostümen in den Advent

Hamburg (dpa/lno) –

Schon einen knappen Monat vor Heiligabend sind in Hamburg die Weihnachtsmänner und -frauen unterwegs. Bei der zwölften Auflage des St. Pauli X-Mass-Run am Sonntag (ab 9.30 Uhr) wollen rund 2700 Sportlerinnen und Sportler die Adventszeit mit einem Lauf über knapp fünf Kilometer einläuten. Dabei geht es nicht nur um die sportliche Herausforderung – viele der Starterinnen und Starter absolvieren den Rundkurs in weihnachtlichen Kostümen.

Start und Ziel liegen am Millerntorstadion, wobei die Spielstätte des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli selbst zweimal Teil des Rundkurses ist, der vor der Kulisse des Hamburger Doms am Heiligengeistfeld vorbei nach Planten un Blomen hinein und von dort wieder zurückführt. «Dank der erwarteten Teilnehmerzahl wird der Spendensack wieder reichlich gefüllt sein, aus dem insgesamt sechs gemeinnützige Hamburger Institutionen bedient werden», sagte Veranstalter Steven Richter. Er verwies darauf, dass der Lauf auch einem guten Zweck dient. So wandern für jeden verkauften Startplatz und Merchandise-Artikel jeweils fünf Euro in einen Spendentopf.