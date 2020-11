Wulff: Chöre brauchen Hilfen in Corona-Pandemie

Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Der frühere Bundespräsident Christian Wulff fordert verstärkte Hilfen für Chöre in der Corona-Pandemie. «Vor allem viele freiberufliche Chorleiter sind in einer dramatischen Notlage», sagte Wulff als Präsident des Deutschen Chorverbandes der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» vom Mittwoch. Sie könnten mit ihren Chören keine Konzerte geben. «Wir drängen auf die Auszahlung der eine Milliarde Euro, die für die Kultur auf Bundesebene bereitgestellt wurde», sagte Wulff. Nötig seien auch Ausfallhilfen oder auch Mietstundungen für Chöre seitens der Kommunen.

Für die Kultur sei es «ganz, ganz bitter», dass der Bereich nun schon zum zweiten Mal wegen Corona vollständig geschlossen werde, sagte Wulff. «Wenn alle so verantwortlich gewesen wären, wie Theater, Konzertsäle und Museen es in den Wochen zwischen der ersten und zweiten Lockdownphase waren, hätten wir den zweiten Teil-Lockdown nicht gebraucht.» Es habe «sensationelle Hygienekonzepte» gegeben. Auch in Museen habe nirgendwo Ansteckungsgefahr bestanden.

Durch die Stilllegung des Kulturbetriebs wollen Bund und Länder die Zahl der Kontakte verringern, um die hohen Infektionszahlen zu senken.

