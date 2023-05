Würmsee-Fall: 54-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Hannover (dpa) –

Weil er in Burgwedel eine Frau ermordet haben soll, muss sich von Dienstag (9.00 Uhr) an ein 54-Jähriger aus dem ostwestfälischen Warburg in Hannover vor Gericht verantworten. Dem Angeklagten werde heimtückischer Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebs vorgeworfen, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Hannover. Er soll am 10. September 2022 die alleinlebende Frau in ihrem abgelegenen Holzhaus am Würmsee im Schlaf überfallen und in ihrem Bett erstochen haben. Anschließend soll er die Leiche mit dem Auto der Getöteten an einen bis heute unbekannten Ort gebracht haben.