World Games: Trampolinturner Schmidt gewinnt Silber

Hamburg (dpa/lno) –

Daniel Schmidt hat den ganz großen Erfolg bei den World Games in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama knapp verpasst. In der Disziplin Doppel-Mini-Trampolin erreichte der Hamburger den zweiten Platz und gewann damit die Silbermedaille. Der Sieg ging am Freitag (Ortszeit) an den Spanier David Franco. Bei den World Games kämpfen Athletinnen und Athleten alle vier Jahre um Medaillen in Sportarten, die nicht zum Wettkampf-Programm der Olympischen Spiele gehören, aber eine hohe weltweite Verbreitung haben.