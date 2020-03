Woody Allens Memoiren: Rowohlt zieht Veröffentlichung vor

US-Regisseur Woody Allen bei den 69. Filmfestspielen in Cannes. Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Die deutschsprachige Ausgabe von Woody Allens Biografie wird nun bereits eineinhalb Wochen eher im deutschen Buchhandel erscheinen als bisher geplant. Das Buch mit dem Titel «Ganz nebenbei» werde am 25. März als eBook und am 28. März als Buch erscheinen, wie der Rowohlt-Verlag am Montag in Hamburg mitteilte. Dem Verlag zufolge erscheint Allens Buch in dieser Woche auch in den USA. Ursprünglich sollte die deutschsprachige Ausgabe am 7. April veröffentlicht werden.

Zwischenzeitlich stand die Veröffentlichung wegen der ungeklärten Rechtelage auf der Kippe. Hintergrund war, dass der US-Verlag Hachette die Memoiren des New Yorker Regisseurs im März aus dem Programm genommen hatte – nach scharfen Protesten von Mitarbeitern und aus der Familie Allens. Hintergrund sind die Missbrauchsvorwürfe, die es seit Jahrzehnten gegen den Hollywood-Regisseur Allen («Manhattan», «Midnight in Paris») gibt. Seine Adoptivtochter Dylan Farrow (34) hält ihm vor, sich in ihrer Kindheit an ihr vergangen zu haben. Der Regisseur hat das stets zurückgewiesen.

Dylan Farrow auf Twitter

Ronan Farrow auf Twitter

Bericht New York Times

Bericht Hollywood Reporter

New York Times und Farrows Mail

Erklärung Hachette auf Twitter

Offener Brief der Rowohlt-Autoren zur Woddy-Allen-Biografie