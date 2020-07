Wonderful Moon Favorit beim Galopp-Derby in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) – Beim verkürzten Galopp-Meeting in Hamburg steht am heutigen Sonntag der Höhepunkt auf dem Programm: das 151. Deutsche Derby . Als großer Favorit geht Wonderful Moon an den Start in das mit 650 000 Euro dotierte Rennen um das begehrte Blaue Band. Geritten wird der Hengst vom siebenmaligen Derbysieger Andrasch Starke. Wonderful Moon hat es mit 18 Konkurrenten zu tun.

Das Meeting ist wegen der Corona-Pandemie auf drei Tage verkürzt worden und findet erstmals ohne Zuschauer statt. Die gesamte Veranstaltung mit 421 Pferden in 36 Rennen ist mit 1,074 Millionen Euro dotiert. Der Veranstalter rechnet mit einem Wettumsatz von 1,27 Millionen Euro. Gewettet wird vorrangig online.

