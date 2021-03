Wolkiges Wochenende in Hamburg und Schleswig-Holstein

Wolken über einem Spielplatz in Hamburg. Foto: Ulrich Perrey/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet ein Wochenende mit vielen Wolken und Wind. Der Freitag startet an der Ostsee bis zum Mittag zwar noch mit etwas Sonne, im Tagesverlauf ziehen jedoch von Westen Wolken und leichter Regen ins Land, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Vereinzelt sind Windböen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 Grad im Nord-Westen und 17 Grad in Lauenburg.

In der Nacht zum Samstag nehmen die Wolken und der Regen laut Vorhersage weiter zu. Die Temperaturen fallen auf bis zu fünf Grad, vereinzelt kann es in Bodennähe zu Frost kommen. Der Samstag wird laut DWD stark bewölkt, zunächst mit Regen, später auch mit stärkeren Schauern und vereinzelt Graupel. Die Temperaturen liegen demnach zwischen sieben und zehn Grad. Am Sonntagmorgen lockert es zunächst auf, im Tagesverlauf dominieren aber weiter Wolken und Regen.

