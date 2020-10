Wolkiges aber überwiegend trockenes Wetter im Norden

Ein kleines Motorboot fährt die Elbe aufwärts in Höhe Övelgönne. Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Das Wetter im Norden wird in den kommenden Tagen bei wechselnder Bewölkung meist trocken. An diesem Donnerstag ist es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Vormittag stark bewölkt. Im Tagesverlauf lockern die Wolken dann vielerorts auf und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 10 und 12 Grad.

Am Freitag und Samstag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, teilweise ziehen auch dichte Wolkenfelder auf. Die Höchstwerte liegen um die 12 Grad.

