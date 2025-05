Wolkiger Sonnabend, sonniger Sonntag im Norden

Hamburg/Schwerin/Kiel (dpa) –

In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bleibt es am Sonnabend meist trocken mit zeitweise stärkerer Bewölkung. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es vereinzelt ein paar Regentropfen geben, meist bleibt es jedoch freundlich. Die Temperaturen erreichen auf Fehmarn etwa 13 Grad, sonst vielerorts um 18 Grad. Der Wind weht schwach, an der Küste auch mäßig, und dreht im Tagesverlauf von Nord auf Ost.

In der Nacht zum Sonntag klart es verbreitet auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 7 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern örtlich bei 2 Grad. In Bodennähe kann es laut der Vorhersage vereinzelt leichten Frost geben.

Der Sonntag bringt nach DWD-Angaben viel Sonnenschein und bleibt trocken. Die Temperaturen steigen in Hamburg und Schleswig-Holstein auf 17 bis 20 Grad, an der Küste teils auf 15 Grad.

In Mecklenburg-Vorpommern werden 15 bis 19 Grad erreicht, an der Küste und in Vorpommern zwischen 11 und 15 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Ostsee zeitweise böig aus Nordost bis Ost.