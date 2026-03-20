Wolkig mit Aussicht auf Sonne

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Der Start ins Wochenende wird in Niedersachsen und Bremen noch trüb und wolkenverhangen, bevor am Sonntag die Sonne das Wetter bestimmt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) verabschiedet sich die letzte Kaltfront in Richtung Süden.

Laut eines Meteorologen des DWD wird es im Laufe des Wochenendes zunehmend freundlich. Der Tag heute startet allerdings mit Nebel und Wolken, welche örtlich auch tagsüber den Himmel verhängen können. Stellenweise könne es auch zu Regen kommen. Allerdings sollen die Temperaturen mild bleiben, es seien Höchstwerte an die 14 Grad Celsius möglich.

Am Sonntag kommt die Sonne raus

In der Nacht zu Samstag werde es frisch und teilweise auch frostig. In den Morgenstunden könne der Frost auch von Nebel begleitet werden, weshalb Autofahrer dann vorsichtig sein sollten. Dieser Nebel löse sich mit der Zeit auf, allerdings bleibe es bewölkt. Nur vereinzelt sei die Sonne zu sehen und auch die Temperaturen sollen mit höchstens 12 Grad Celsius etwas niedriger als am Vortag werden.

Am Sonntag gibt es nach einer weiteren frischen Nacht flächendeckend Sonnenschein, wie der Meteorologe mitteilte. Nicht nur der Himmel sei klar, sondern auch die Temperaturen sollen dann wieder steigen. Es seien Höchsttemperaturen an die 16 Grad Celsius möglich. «Der Sonntag wird der schönste Tag des Wochenendes», stellte der Meteorologe in Aussicht.