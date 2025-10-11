Wolkenreiches und mildes Wetter zum Start der Herbstferien

Mildes Herbstwetter für die kommenden Tage prognostiziert der DWD – die Sonne bleibt aber rar. Sina Schuldt/dpa

Hannover/ Bremen (dpa/lni) –

Mit Beginn der Herbstferien in Niedersachsen und Bremen bleiben die Temperaturen in Niedersachsen und Bremen weitgehend gemäßigt, mit vereinzeltem Sprühregen. Am Rande eines Hochs bei Irland wird mit einer nordwestlichen Strömung relativ milde Meeresluft nach Niedersachsen und Bremen geführt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Sonne lässt sich in den kommenden Tagen jedoch kaum blicken. Nur vereinzelt soll es auflockern, meist bleibt es stark bewölkt. Am Samstag erreichen die Temperaturen Höchstwerte um die 16 Grad, örtlich regnet es. Der Wind weht mäßig bis schwach, auf den Inseln teils böig aus west- bis nordwestlicher Richtung.

Mit zeitweise leichtem Regen oder Sprühregen ist auch am Sonntag zu rechnen, bei Höchsttemperaturen von 14 bis 16 Grad. Nachts bildet sich Nebel, örtlich regnet es.

Sonne rar zum Wochenstart

Am Montag bleibt es anfangs noch neblig-trüb. Tagsüber bleibt es stark bewölkt, im Osten sind jedoch Auflockerungen möglich, wie der DWD mitteilt. Örtlich gibt es Sprühregen bei Tageshöchstwerten zwischen 15 und 17 Grad.

Dafür bleibt es am Dienstag vielfach trocken. Die Chancen auf Sonne stehen allerdings weiterhin schlecht, die dichten Wolken am Himmel bleiben. Die Temperaturen erreichen maximal 14 bis 16 Grad.