Wolken und Wind in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet

Ein Windsack. Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Wind und Wolken bestimmen das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Dienstagvormittag hat sogar die Sonne noch einen Einsatz, zum Mittag wird es jedoch bewölkt und windig. Dichte Quellwolken ziehen ins Land und bringen kräftige Schauer, teilweise mit Schnee und Graupel, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag mitteilte. Nachmittags frischt der Wind auf, an der Nordsee kann es zum Abend hin auch zu einzelnen Sturmböen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen dem DWD-Sprecher zufolge bei für Januar milden sechs Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird wechselhaft mit einzelnen Schauern. Bei Höchstwerten von bis zu einem Grad ist laut Vorhersage auch Schnee nicht auszuschließen. Verbreitet kann es dadurch glatt und durch Schneefall matschig und rutschig werden. Der Wind weht in frischen Böen, an der See kommt es weiterhin zu Sturmböen.

Am Mittwoch wird das Wetter wechselhaft. Es kommt immer wieder zu Schauern, die auch Schnee bringen können. Auch der Wind nimmt nicht ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad.