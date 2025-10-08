Wolken und vereinzelte Schauer im Norden

In Hamburg und Schleswig-Holstein gibt es in den nächsten Tagen einen Wechsel aus Wolken und Regenschauern. (Symbolbild) Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg/Kiel (dpa) –

Im Norden bleibt es bei milden Temperaturen bewölkt und zeitweise regnerisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erreichen die Höchsttemperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein etwa 16 Grad. Am Nachmittag kann es auflockern, der Regen zieht ab und örtlich bilden sich Nebelfelder.

Auch am Donnerstag bleibt es stark bewölkt, vereinzelt treten Schauer auf. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. Nach Angaben des DWD kann an der Küste ein frischer Nordwestwind aufziehen.

Am Freitag erwartet der DWD einen Mix aus Wolken und Regenschauern. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 17 Grad. An der Nordsee muss mit starkem Wind und teils mit stürmischen Böen gerechnet werden.