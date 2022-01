Wolken und Sprühregen in Niedersachsen

Vögel kreisen am wolkenbedeckten Himmel über Wolfsburg. Foto: Ole Spata/dpa

Hannover (dpa/lni) – Stark bewölkt bis bedeckt wird das Wetter am Mittwoch in Niedersachsen. Ab und an ist etwas Sprühregen zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte von etwa zwei Grad in Göttingen, vier Grad in Bremen und bis zu sechs Grad auf den Inseln.

In der Nacht zum Donnerstag ist verbreitet mit stärkerem Wind zu rechnen, an der Nordsee kann es zu stürmischen Böen um 70 Kilometer pro Stunde kommen. Es bleibt bewölkt und gebietsweise regnerisch. Die Temperaturen sinken auf etwa zwei bis sechs Grad.

© dpa-infocom, dpa:220126-99-853566/2