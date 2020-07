Wolken und Schauer in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Elbphilharmonie zeichnet sich vor grauen Wolken über der Hafencity ab. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – In Hamburg und Schleswig-Holstein ist am Dienstag mit Wolken und einzelnen Schauern zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Küstenbewohner müssen sich auf starken Wind aus Südwest bis West mit einzelnen stürmischen Böen einstellen.

Die Nacht zu Mittwoch bleibe bewölkt und regnerisch, die Temperaturen sinken auf 11 bis 13 Grad. Im Tagesverlauf erwartet der DWD weiterhin Schauer und Wolken, an der Nordseeküste könne es erneut zu Sturmböen kommen. Die Temperaturen sollen auf maximal 18 bis 20 Grad steigen.

