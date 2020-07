Wolken und Schauer am Mittwoch im Norden

Die Silhouette der Elbphilharmonie zeichnet sich vor grauen Wolken über der Hafencity ab. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Der Mittwoch wird in Hamburg und Schleswig-Holstein ein nasser und windiger Tag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es zum Teil stark bewölkt und es kann immer wieder Schauer geben. An der Nordsee muss auch mit einzelnen Sturmböen gerechnet werden. Dazu werden von Nord nach Süd Höchsttemperaturen zwischen 17 und 20 Grad erwartet.

In der Nacht zu Donnerstag dominieren an den Küsten laut DWD weiterhin Schauer das Wetter. Im Binnenland bleibt es überwiegend trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad. Am Donnerstag wird mit wechselnder Bewölkung gerechnet. Bei 19 bis 21 Grad bleibt es meist trocken.

