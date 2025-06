Wolken und Regen über Schleswig-Holstein und der Hansestadt

Kiel/Hamburg (dpa/lno) –

Die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg müssen heute mit einem bewölkten Himmel und zeitweise Regen rechnen. Dazu ist es an der Küste etwa 18 und im Inland 24 Grad warm, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Außerdem weht ein schwacher, an der Nordsee eher frischer Wind.

In der Nacht zu Donnerstag geht es dann bewölkt weiter. Zudem kann es vor allem in der ersten Nachthälfte noch vermehrt Regen geben. Am Donnerstag geht das Wetter dann ähnlich weiter. Neben Regenschauern kann es dann aber auch Gewitter geben, so der DWD.