Wolken und Regen in Niedersachen und Bremen erwartet

In Niedersachsen und Bremen startet der Dienstag mit Wolken und etwas Regen. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erreichen die Temperaturen bis zu 8 Grad. Den Tag über bleibt es bewölkt.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen Wolken auf und es kommt zu Regen. In höheren Lagen sind auch Schnee und Glätte möglich. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 4 Grad. Am Mittwoch lösen sich die Wolken auf und es bleibt freundlich und trocken. Am Abend kann es wieder zu Regen und Wolken bei bis zu 7 Grad kommen.