Wolken und milde Temperaturen prägen das Wetter bis Freitag

Hannover/Bremen (dpa) –

Über den Tag soll es in Niedersachsen und Bremen stark bewölkt oder neblig-trüb sein, auch Regen ist nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen im Bergland bei 2 Grad, im Raum Hannover bei 4 Grad, auf den Inseln bei 6 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 2 Grad an der See bis minus 3 Grad im Bergland, vor allem dort herrscht vereinzelt Glättegefahr. Auch der Donnerstag ist im Nordwesten stark bewölkt mit etwas Regen, zwischenzeitlich soll es etwas Sonne geben. Die Temperaturen steigen auf etwa 3 Grad im Bergland, 5 Grad in Braunschweig und örtlich 7 Grad an der Ems. Es ist mit einem schwachen bis mäßigen Wind zu rechnen, an der See mit teils starkem und böigem Südwest- bis Südwind.

Auch im Südosten verdichten sich in der Nacht zum Freitag allmählich die Wolken. Im Nordwesten soll es regnen. Die Temperaturen sinken auf 5 Grad auf den Inseln und minus 2 Grad im Bergland, dort kann es vereinzelt glatt werden. Am Freitag bleibt es bedeckt mit Regen, im Südosten soll es eine längere Zeit trocken bleiben.