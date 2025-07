Wolken und Gewitter zum Wochenende im Norden

Hamburg (dpa/lno) –

Zum Start ins Wochenende bleibt das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein unbeständig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es zunächst wechselnd bis stark bewölkt. Vor allem südlich des Nord-Ostsee-Kanals kann es am Vormittag noch zu einzelnen Schauern oder kräftigen Gewittern kommen, vereinzelt mit Unwettergefahr.

Im Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter zunehmend. Die Temperaturen steigen den Angaben zufolge auf bis zu 23 Grad in Hamburg und Holstein, an den Küsten bleibt es mit rund 21 Grad etwas kühler. Der Wind weht nach DWD-Angaben schwach bis mäßig, an den Küsten teils frisch aus nordwestlicher Richtung.

In der Nacht zum Samstag ist es meist aufgelockert bewölkt und weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf etwa 17 Grad auf den Inseln und rund 14 Grad im Binnenland. Der Wind bleibt schwach, an der Küste teils mäßig und dreht auf westliche Richtung.

Samstag freundlicher

Am Samstag erwartet der DWD einen freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken. Vereinzelt kann es kurze Schauer geben. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad auf Helgoland und bis zu 24 Grad in Lübeck und Hamburg. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West, später aus Nordwest.

In der Nacht zum Sonntag verdichten sich die Wolken von Westen her, örtlich fällt schauerartiger Regen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei etwa 14 Grad im Binnenland und 16 Grad an den Küsten. Der Wind kommt schwach, an der See mäßig aus nordwestlicher Richtung.

Der Sonntag startet dem DWD zufolge wechselnd bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf ziehen Schauer und örtlich auch Gewitter ostwärts durch. Die Temperaturen erreichen bis zu 22 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord.