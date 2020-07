Wolken, Regen und wenig Sonne im Norden erwartet

Eine Sonnenblume steht auf einer Wiese im Regen. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Im Norden werden in den kommenden Tagen viele Wolken und immer wieder Regen erwartet. Die Sonne zeigt sich nur selten. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es an der Nordseeküste im Verlauf des Dienstags immer wieder Schauer. Im Rest des Landes bleibt es meist bewölkt. Die Tageshöchstwerte erreichen an der dänischen Grenze 18 und in Hamburg 20 Grad.

Am Mittwoch bleibt es bewölkt mit örtlichen Schauern. Nur an der Nordsee scheint die Sonne gelegentlich. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad.

Der Donnerstag bleibt besonders im Nordwesten stark bewölkt. Dort kann es auch immer wieder etwas Regen geben. Mit Temperaturen um die 22 Grad wird es etwas wärmer.