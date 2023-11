Wolfspaar im Segeberger Forst mit mindestens fünf Welpen

Kiel/Bad Segeberg (dpa/lno) –

Das im Segeberger Forst lebende Wolfspaar hat in diesem Jahr mindestens fünf Welpen aufgezogen. Das geht aus Daten des Wolfsmonitoring hervor, wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte. Die Auswertung von Fotofallen hatten bereits im Juli ergeben, dass mindestens zwei Wolfswelpen Anfang Mai zur Welt gekommen waren. Ein Jungtier wurde im Oktober bei einem Autounfall so schwer verletzt, dass ein Jäger es töten musste. Das Wolfsrudel im Segeberger Forst umfasst daher aktuell wahrscheinlich mindestens sechs Tiere.