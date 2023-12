Wolfspaar im Segeberger Forst hat sechs Welpen aufgezogen

Kiel/Bad Segeberg (dpa/lno) –

Das im Segeberger Forst lebende Wolfspaar hat in diesem Jahr nach neuen Erkenntnissen mindestens sechs Welpen aufgezogen. Fährten im Schnee hätten dies in Verbindung mit aktuellen Foto- und Videoaufnahmen ergeben, wie das Umweltministerium am Freitag berichtete. Zuvor hatte der Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag (sh:z) berichtet.

Ein Jungtier wurde im Oktober bei einem Autounfall so schwer verletzt, dass ein Jäger es töten musste. Die fünf verbleibenden Welpen halten sich nach wie vor im elterlichen Revier auf, wie das Ministerium weiter berichtete. Das Wolfsrudel im Segeberger Forst umfasst daher aktuell wahrscheinlich mindestens sieben Tiere.

Der Segeberger Forst ist eines der größten Waldgebiete des nördlichsten Bundeslandes. Anfang Juli, etwa zwei Monate nach der Geburt der Wolfswelpen, hatte das Wolfsmanagement des Landes mittels Wildkameras den Nachweis für mindesten zwei Welpen erbracht. In Schleswig-Holstein wurde erstmals im Jahr 2007 wieder ein Wolf nachgewiesen.

Nach Angaben der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) verlassen Jungwölfe normalerweise im Alter von 10 bis 22 Monaten das Territorium der Eltern. Sie suchen sich dann ein eigenes Gebiet und einen Paarungspartner. In den meisten Wolfsrudeln seien die Elterntiere daher die einzigen dauerhaft im Territorium anwesenden Wölfe.