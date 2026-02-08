Wolfsburgs Sportchef Christiansen: Können nichts schönreden

Wolfsburg (dpa) –

Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen möchte sich mit seiner Zukunft beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht beschäftigen. «Ich kann nicht das antworten. Ich versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben. Und das ist, was ich von allen erwarte», sagte der Däne nach dem 1:2 gegen Borussia Dortmund. «Und das kann der Aussichtsrat auch von mir erwarten, und das mache ich.»

Der 51-Jährige verwies auf den Aufsichtsrat und dessen Vorsitzenden. «Wenn es nicht genug ist, dann bitte mit Sebastian Rudolph telefonieren.»

Christiansen in der Kritik

Christiansen kam vor anderthalb Jahren zu den Niedersachsen und steht schon seit längerem in der Kritik. Statt in dieser Saison den Europapokal anzustreben, stecken die Wolfsburger im Abstiegskampf. Nach der Niederlage gegen die Dortmunder ist der VfL als Tabellen-15. punktgleich mit dem SV Werder Bremen, der auf dem Abstiegsrelegationsplatz steht.

Das Experiment mit dem bis dahin unbekannten Niederländer Paul Simonis als Cheftrainer war nach kurzer Zeit Anfang November gescheitert. Seitdem sitzt Daniel Bauer auf der Trainerbank. Für viel Geld wurde vor der Saison wieder einmal in den Kader investiert. Das Ergebnis ist bescheiden.

Abstiegskampf statt Europapokal

Der Kampf um den Verbleib in der Bundesliga ist die Realität. «Das ist jetzt unser Anspruch», räumte Christiansen ein. «Und es war so die letzten fünf, sechs, sieben, acht Spiele. Da haben wir gewusst, es gibt nicht Europa diese Saison.»

Trotz der Niederlage sah Christiansen auch Positives im Spiel gegen den BVB. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatten die Wolfsburger nach dem Ausgleich durch Konstantinos Koulierakis (52.) mehrere Chancen, um sogar in Führung zu gehen. Besonders der nach seiner Suspendierung zurückgekehrte Mohammed Amoura vergab aussichtsreiche Chancen.

«Die Situation können wir nicht schönreden», meinte Christiansen. Die Leistung gegen Dortmund mache ihm aber Hoffnung, die Spieler hätten sich als Mannschaft präsentiert. Es seien «13 Spiele jetzt noch, in denen alle Spieler, die ganzen Mannschaft all in gehen muss. Und das ist der Weg.»