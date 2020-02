Wolfsburgs Kapitän Guilavogui fehlt in Malmö

Wolfsburgs Josuha Guilavogui ist am Ball. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Wolfsburg (dpa) – Ohne seinen Kapitän Josuha Guilavogui muss der VfL Wolfsburg das Rückspiel in der Zwischenrunde der Europa League bei Malmö FF bestreiten. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlt im Kader des Tabellensiebten der Fußball-Bundesliga, wie die Niedersachsen am Mittwoch mitteilten. Guilavogui hatte zuletzt bereits wegen Knieproblemen aussetzen müssen. Ebenfalls nicht im Aufgebot für die Partie am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) steht Linksverteidiger Jérôme Roussillon, der beim 2:1-Hinspielsieg in der vergangenen Woche verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Zudem fehlen in Schweden der schon länger verletze Rechtsverteidiger William und Kevin Mbabu gelb-gesperrt.

