Wolfsburgs Fußballerinnen eine Nummer zu groß für Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Die Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg haben das Nordduell in der Bundesliga bei Werder Bremen gewonnen. Nach einer turbulenten Anfangsphase setzte sich der Pokalsieger standesgemäß mit 3:1 (2:1) durch.Nachdem Lineth Beerensteyn (6.) die Favoritinnen in Führung gebracht hatte, sorgte Lara Schmidt (8.) für den überraschenden Ausgleich. Erneut war es die Niederländerinnen (9.), die mit ihrem Doppelpack die Wolfsburgerinnen wieder in die Spur brachte. Nationalspielerin Jule Brand (56.) sorgte dann nach der Pause für die Vorentscheidung.

300. Bundesliga-Spiel für Kathy Hendrich

Für Torschützin Jule Brand kam in der 72. Minuten Kathy Hendrich, die ihr insgesamt 300. Bundesliga-Spiel betritt. Die 32-Jährige ist erst die zehnte Spielerin überhaupt, die diese Marke geknackt hat.

Drei Tage nach dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale der Champions Leaugue mit dem 6:1-Erfolg gegen AS Rom taten sich Wolfsburgerinnen beim norddeutschen Nachbarn zunächst schwer. Doch am Ende war es wie immer: In nunmehr 18 Pflichtspielen hat Werder 17-mal verloren, hat nur ein einziges Unentschieden gegen den Nachbarn in der Bilanz stehen.