Wolfsburgs Ex-Kapitän Guilavogui vor Wechsel nach Frankreich

Josuha Guilavogui in Aktion. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Wolfsburg (dpa) – Wolfsburgs ehemaliger Kapitän Josuha Guilavogui könnte den Fußball-Bundesligisten noch in diesem Winter verlassen. Der Defensivspieler steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu Girondins Bordeaux nach Frankreich. Der 31 Jahre alte Defensivspieler kam in der Rückrunde bislang nicht zum Einsatz, obwohl die abstiegsbedrohten Niedersachsen seine Routine durchaus gebrauchen könnten. Guilavogui war 2014 von Atlético Madrid zum VfL gewechselt und kam bislang 184 Mal in der Bundesliga für die Grün-Weißen zum Einsatz. Das Transferfenster endet am Montag.

