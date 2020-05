Wolfsburgs Chef vor Start der Frauen-Bundesliga optimistisch

Ralf Kellermann steht vor dem Spiel am Spielfeldrand. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild

Wolfsburg (dpa) – Der Sportliche Leiter des deutschen Meisters VfL Wolfsburg setzt beim Neustart der Frauenfußball-Bundesliga nach der Corona-Pause auch auf die Erfahrungen der männlichen Kollegen. «Die Frauen-Bundesliga ist natürlich der Profiteur des Hygienekonzeptes. Es ist schon für alle Clubs eine große Herausforderung, dieses Konzept umzusetzen. Aber wir befinden uns im engen Austausch mit den Verantwortlichen des Männer-Teams und profitieren auch enorm von deren Erfahrungen», sagte Ralf Kellermann dem «Kicker» und betonte: «Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass alles klappen wird.»

Die Frauen-Bundesliga soll am Freitag (14.00 Uhr) mit der Partie zwischen dem VfL und dem 1. FC Köln starten, der 1. FFC Frankfurt und der SC Sand setzen am Abend (19.15 Uhr/Eurosport und Magentasport) den 17. Spieltag fort. Alle Spiele werden wie in der ersten und zweiten Liga der Männer ohne Fans im Stadion ausgetragen. Die Liga orientiert sich am Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga.

Kellermann hofft auch noch auf eine Fortsetzung der Champions League, bei der die Viertelfinals anstehen. Die acht noch verbliebenen Clubs seien im ständigen Austausch mit der Europäischen Fußball-Union. Er sei daher optimistisch, «dass es 2020 noch einen Champions-League-Sieger geben wird», sagte Kellermann dem «Kicker».

Wolfsburg spielt gegen Glasgow City, Vizemeister FC Bayern München gegen Titelverteidiger Olympique Lyon. Vor der Zwangspause wegen der Coronavirus-Pandemie war das Finale der Königsklasse für den (gestrigen) Sonntag in Wien angesetzt gewesen.

VfL-Mitteilung zum Neustart

Kellermann-Interview, kostenpflichtig