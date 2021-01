Wolfsburger Klaus wechselt zu Fortuna Düsseldorf

Wolfsburgs Felix Klaus während eines Spiels. Foto: Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Wolfsburg (dpa/lnw) – Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Offensivspieler Felix Klaus bis zum Ende dieser Saison an den Zweitliga-Club Fortuna Düsseldorf verliehen. Das gaben beide Vereine am Donnerstag bekannt. Die Düsseldorfer haben nach eigenen Angaben die Option, den 28-Jährigen über den Sommer hinaus an den Club zu binden. «Düsseldorf ist ein Aufstiegskandidat und ich brenne darauf, mit der Fortuna anzugreifen», sagte der Sohn des früheren Bundesliga-Profis Fred Klaus. Der Flügelspieler war 2018 von Hannover 96 nach Wolfsburg gewechselt, wurde dort aber nie Stammspieler.

