Wolfsburger Heimpremiere: Bleiben Wimmer und Amoura?

Wolfsburg (dpa/lni) –

Auch vor dem ersten Saisonheimspiel gegen den FSV Mainz 05 ist der Kader des VfL Wolfsburg noch nicht komplett. Nach der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Sael Kumbedi (Olympique Lyon) suchen die «Wölfe» noch einen weiteren Abwehrspieler und einen Stürmer – und müssen weiterhin den Verlust von zwei Topspielern befürchten.

Nach einem Bericht der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» ist der Bundesliga-Rivale RB Leipzig an VfL-Profi Kevin Wimmer interessiert. Der österreichische Fußball-Nationalspieler ist in Leipzig ein Kandidat für die Nachfolge von Xavi Simons. Der Niederländer steht kurz vor einem Millionentransfer zu Tottenham Hotspur.

Trainer hofft auf Amoura-Verbleib

Immer noch ein Thema ist auch der mögliche Wechsel von Stürmer Mohammed Amoura zu Benfica Lissabon. Die Niedersachsen haben bereits ein erstes Angebot für den Algerier abgelehnt. Die Transferfrist endet am Montag.

«Ich hoffe, dass er hier bleibt», sagte Trainer Paul Simonis bei der Pressekonferenz zum Mainz-Spiel (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN). «Ich habe Vertrauen in PC (Sportgeschäftsführer Peter Christiansen) und Sebastian (Sportdirektor Sebastian Schindzielorz), dass wenn Mo weggeht, ein anderer guter Spieler kommt. Aber ich hoffe, dass er bleibt.»